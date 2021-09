Tallinlasi ei ähvarda vee hinnatõus

«Kuna muudatused ootustes olid üldiselt väiksed, siis jätsime hinnasihi 12,5 eurot muutmata. Meie hinnangul Tallinna Veel kasumikasvu toetavaid tegureid lähiajal on vähe,» märkis ta. «Seetõttu 15-kordne ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhtarv EV/EBITDA ning 20-kordne hinna/kasumi suhtarv P/E (võttes puhaskasumist välja kasumi eraldise muutusest) aastateks 2021–2022 on meie hinnangul liiga kallid ning me säilitame aktsiale investeerimissoovituse vähendada.»