Börsihommik: Hiina üllatus pani tehnoloogiaaktsiatele põntsu

Aasia Dow oli hommikul 0,7% languses. Tehnoloogiaaktsiatest pungil Hang Sengi indeks kukkus 2%. Aasia börse juhib praegu hirm uute Hiina regulatsioonide ees. Financial Times kirjutas, et nende andmetel plaanib Hiina Alibabale kuuluva makselahenduste pakkuja Ant Groupi Alipay tükkideks lüüa ning uue laenupakkuja luua. Alibaba aktsia kukkus enam kui 5%.

Ettevõte ei jäänud ainsaks langejaks: kuna Hiina tööstusminister ütles, et riigis on liiga palju elektriautotootjaid ning sektor vajab konsolideerumist, pani see ka elektriauotootjate aktsiad värisema. Hiina on viimastel kuudel jõulisemalt oma niinimetatud tehnoloogiaettevõtteid reguleerima asunud.