Arco Vara jagab aktsiad esmajärjekorras uutele väikeinvestoritele

Täna avaldatud pakkumisdokumendi kohaselt jaotatakse esmajärjekorras igale uuele investorile tema poolt märgitud kuni 100 aktsiat. Tingimuseks on Arco Vara aktsionäride nimekirja seis 19. septembri 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Sadat aktsiat ületavas osas jaotatakse uutele investoritele aktsiaid vastavalt teise ja kolmanda järjekorra jaotuspõhimõtetele.

Arco Vara juht Miko Niinemäe tõdes, et tegemist on harjumuspärasest erineva emissiooniga. «Tavaliselt eelistatakse aktsiate märkimisel seniseid aktsionäre. Meie võtsime seekord teadlikult suuna uute jaeinvestorite kaasamisele. Me näeme, kuidas inimeste investeerimishuvi suureneb, Tallinna börsil on aktiivsus hüppeliselt kasvanud, soovime omalt poolt börsi veelgi elavdada,» lisas ta.

Niinemäe sõnul soovib Arco Vara kaasata ligikaudu 1000 uut aktsionäri. «Ootame uusi investoreid ja laiemat aktsionäride ringi, mis kokkuvõttes annab aktsiale suurema likviidsuse ja tõstab Arco Vara kui kinnisvaraarendaja atraktiivsust,» põhjendas ta.

Samas on märkima oodatud ka olemasolevad aktsionärid. Nimelt, teises järjekorras jaotatakse aktsiad juba kõigi märkimiskorraldusi esitanud investorite vahel, vastavalt nende poolt märgitud aktsiatele, kuid mitte rohkem kui 5000 aktsiat. Kolmandas järjekorras jaotatakse ülejäänud pakkumise aktsiad proportsionaalselt nende investorite vahel, kes märkisid üle 5000 pakkumise aktsia.

Miko Niinemäe sõnul on lisaemissiooni üks osa ettevõtte eesmärgist jõuda 2024. aastaks stabiilselt enam kui 200 kodu müügini aastas. «Kapital läheb nii Kodulahe Rannakalda arenduseks kui uue peagi algava Harku järve äärse projekti arendusse, millega rajame Paldiski 124b kinnistule järve kaldale ligi 400 uut kodu,» lisas ta.

Arco Vara emiteerib maksimaalselt 1 000 000 aktsiat nimiväärtusega 0,70 eurot. Uute aktsiate väljalaskehind on 2,25 eurot aktsia kohta, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 1,55 eurot ülekurss. Juulis ületas Arco Vara aktsia hind 2,25 euro piiri ja alates augustist on aktsia tõusnud 17,11%. Reedese börsipäeva lõpuks oli Arco Vara aktsia hind 2,68 eurot.

Ettevõte on teatanud, et soovib oluliselt laiendada oma aktsionäride ringi, pakkudes jaeinvestorile võimalust taskukohase tükihinnaga aktsia omandamisega saada tootlust ja kvartaalset dividendi. Arco Vara maksab esimese Eesti börsiettevõttena oma aktsionäridele kvartaalset dividendi. Minimaalselt 1 sent aktsia kohta igas kvartalis kuni 2023. aasta lõpuni. Täiendav dividendisumma makstakse välja tuginedes eelmise majandusaasta auditeeritud puhaskasumile.

Arco Vara aktsiate pakkumisperiood kestab 20. september 2021 kell 10.00 kuni 15. oktoober 2021 kell 16.00

Eeldusel, et pakkumise käigus märgivad investorid ära kõik pakkumise aktsiad, on vahetult pärast uute aktsiate emiteerimist Arco Vara registreeritud aktsiakapitali suurus 7 271 856,90 eurot ja Arco Vara aktsiate koguarv 10 388 367.