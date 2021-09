Värkse uuring näitab: Google tegeleb suurelt palgavargusega

The Guardiani uurimus näitab, et Google on aastaid tuhandetele töötajatele liiga madalat palka maksnud ning on seda kaua varjata püüdnud. Niimoodi palgaga üle lastud töötajate arv võib küündida Guardiani andmetel kümnetesse tuhandetesse.

Milles asi

Google kasutab oma tavalepinguga palgatöötajate kõrval ka niinimetatud ajutist tööjõudu, keda hangitakse sageli läbi tööjõuvahendusfirmade. Viimased võtavad töötaja palgafondist reeglina suurusjärgus 35 protsenti omale. The Verge viitab, et 2019. aastal oli selliseid töötajaid Google'il 121 000 – hulga rohkem kui tavalepingutega töötajaid. Mõnes riigis, nagu USA, võib Google vabalt maksta tava- ja ajutise lepinguga töötajatele erinevat palka. Aga paljudes riikides on selline praktika keelatud ja palk peab olema sama.

Kuidas aga teada saada, missugust palka kohalikud päristöötajad saavad? Guardian kirjutab, et selleks andis Google tööjõuagentuuridele palgatabelid… ainult et päris kõvasti vananenud andmetega. Sellest tulenesid kuni 50-protsendised palgavahed, võrreldes tavalepingutega töötajatega. The Verge ütleb, et niimoodi jäi Google töötajatele võlgu 100 miljonit dollarit. Google‘i emafirma Alphabeti jaoks oleks selline number vaid väike nohu: firma teenis mullu 40 miljardit dollarit puhaskasumit.

Mis edasi saab, on veel ebaselge. Google‘i vastu on esitatud kaebus USA börsijärelvalvele.