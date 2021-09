Skeletoni asutaja teenäitajaks põnevasse superkondensaatorite maailma oli tema isa

«Käisin juba põhikoolis koolivaheagadel isaga tööl kaasas ning sealt tekkis ka huvi valdkonna vastu. Ettevõtte asutasime majanduskriisi põhjas 2009. aastal, kus meil oli piisavalt usku ja õnneks ehk piisavalt vähe kogemust, et uskusime suuta viia Eesti laboritehnoloogia skaleeritud tootmisesse ning autotööstusesse,» rääkis Madiberk.

Lisaks Skeletonile on ta investeerinud ka mujale rohetehnoloogiasse, kuid see on ülekaalukalt suurim investeering, mis moodustab portfellist 99 protsenti.