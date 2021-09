Suur Baltikumi ükssarvikukaart: eestlased on jätkuvalt tipus

Anna Elsa Karika Startup Latvia meeskonnast selgitas, et Lätis on idufirmade arv kasvamas. Sellele aitavad tema sõnul kaasa ka mitmed riigi seadusemuudatused, mis «idutamise» lihtsamaks muudavad. Mis puudutab täpset idufirmade arv, ütles Karika, et EIT Digitali ja Startup Wise Guysi tehtud Balti startupiraporti järgi on Lätis 10 000 elaniku kohta 2,5 idufirmat. Võrdluseks: Leedus on sama arv 3,7 ja Eestis 7,9. «Me võime eeldada, et praegu on Lätis 500+ idufirmat,» kinnitas Karika. Igal aastal lisandub suurusjärgus 50 ettevõtet. Positiivselt mõjub kindlasti ka Läti esimese ükssarviku ehk miljardi dollari suuruse turuväärtuse ületanud Printfuli eeskuju.