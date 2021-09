LHV kasum kasvas pea viiendiku võrra

LHV Group on kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 620 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 295 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 175 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusel on 136 000 klienti.