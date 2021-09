Homme algab LHV aktsiate märkimine

LHV teatas, et aktsia lõplik märkimishind on 34 eurot, sellest 33 eurot ülekurss.

Need, kellel LHV aktsiaid 8. septembri seisuga juba oli, saavad aktsiaid lihtsamalt märkida. Siin tuleb silmas pidada, et LHV nõuab, et ühe uue aktsia märkimiseks oleks huvilisel olemas 40 LHV aktsiat. Ehk 40 aktsiat annab 1 uue aktsia märkimisõiguse.