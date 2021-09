Merko läheb Läti konkurentsiameti vastu kohtusse

Merko teatas, et nii team kui ka tema tütarfirma SIA Merks vaidlustasid Läti halduskohtus Läti konkurentsiameti otsuse.

Asi oli selles, et juba 2019. aastal alustas konkurentsiamet menetlust SIA Merksi vastu, kahtlustades firmat ebaausates hinnakokkulepetes. Augustis tuli konkurentsiameti otsus, mis leidis, et SIA Merks on hinnakokkuleppeid sõlminud. Kartellikokkulepete sõlmimises süüdistati kokku üheksat ettevõtet. Keelatud tegevus toimus aastatel 2015-2019. SIA Merks sai konkurentsiametilt ka trahvi: 2,8 miljonit eurot.