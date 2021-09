Rain Lõhmus paljastab, mis sektoreid ta jälgib

«Müüsin Hansapanga natuke liiga vara,» tunnistas ta.

Võrdlesite kunagi Hansapanga ja Finnairi turuväärtust. Kas LHV puhul on kah mingi tase, kus LHV müük tundub hea mõte?

Praegu ma vaatan asju natuke teistmoodi. Müümine on vahetamine raha vastu. Kui vahetada aktsiad raha vastu, siis peaks reeglina idee olema, mida sa rahaga teed. Mul ei ole praegu ühetegi sellist ideed ja poleks tore aktsiate asemel raha omada.

Kas ootate mingi ettevõtte Tallinna börsile tulekut?

Küsimus üllatab. Ma olen realist olnud. Ma pole oodanud midagi sellist, mida ei juhtu. Mul ei ole soovide nimekirja.

Kuidas krüptorahadega on läinud?

Sarnaselt nagu enne. Kui ma kunagi oma mälus või tehnoloogia abil krüptorahakontole ligipääsu suudan saavutada, siis läheb superhästi. Muidu lihtsalt hästi.

Kaua kestab rahatrüki toetav mõju?

Ma arvan, et see ja järgmine aasta on toetav mõju tõenäoline. Mis edasi saab, selle üle ma veel väga pead ei murra. Eks mu nina hakkab tundma mingi hetk, mis edasi saama hakkab. Iga asi omal ajal.

Kas olete kulda investeerinud?

Ei ole. Ma vist kunagi kinkisin lapsele kuldmündi, kuid pole kindel, kas tal see alles on.

Mis on saanud teie vaidlusest Andres Viisemanniga, et LHV pensionifondid võiksid astuda 21. sajandisse ja investeerida kulla asemel krüptorahadesse?

LHVs on hea traditsioon korduvalt vaielda ja väidelda. Ma pole kindel, kui palju Andres Viisemann kullainvesteeringute taga on. Nii palju kui mina aru saan, on fondides pigem kullakaevandajate aktsiad, mitte otseselt kulda.

On teil tulevikku vaadates lemmiksektoreid?