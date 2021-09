Saaremaa elektroonikatööstuse omanikfirma Incap ootab oluliselt paremaid tulemusi

Incapi käive ja ärikasum tulevad oluliselt suuremad läinud aasta tulemusest. Paranemise põhjuseks on klientide selgemad ja paranenud prognoosid ning ettevõtte enda hinnang ärioludele.

Prognoos on tingimuslik. See eeldab, et koroonaolukorras ei toimu halvenemist, valuutakursid ei liigu ebasoodsalt ning komponentide kättesaadavus ei halvene.