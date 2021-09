DelfinGroupi aktsionärid kinnitasid IPO prospekti

Lisaks andsid aktsionärid DelfinGroupi juhatusele volitused viia läbi kõik IPOga seotud vajalikud tegevused, et ettevõtte aktsiad jõuaksid avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemiseni Nasdaq Riia põhinimekirjas. Juhatusel tuleb teha muudatusi ka firma põhikirjas ja esitada need äriregistrile, sõlmida kokkulepped Nasdaq Riia ja regionaalse väärtpaberite keskdepositooriumiga, ning tagada vajadusel aktsia hinna toetamine ehk stabilisatsioon.

DelfinGroupi nõukogu esimehe Agris Evertovskise sõnul on praeguseks kogu tehniline ja juriidiline ettevalmistustöö tehtud, et saada Läti finantsjärelevalvelt IPO prospektile roheline tuli. «Niipea kui prospekt on üle vaadatud ja kinnitatud, kuulutame välja aktsiate esmase avaliku pakkumise. Plaanime IPOga kaasata kuni 15 miljonit eurot, mis on vajalik DelfinGroupi äri kasvatamiseks ja finantseerimiskulude langetamiseks,» ütles Evertovskis.

DelfinGroupi aktsionärid otsustasid ettevõtte dividendipoliitika kirja panna ka põhikirja. See näeb ette, et DelfinGroup maksab kvartaalseid dividende, mille suurus on kuni 50 protsenti eelneva kvartali kasumist. Lisaks võib ettevõte pärast majandusaasta aruande kinnitamist maksta ka iga-aastast omanikutulu, mille maht on samuti vähemalt pool kasumist.

Aktsionärid toetasid ka otsust emiteerida 10. miljoni euro ulatuses uusi võlakirju, kuna ettevõtte 2016. aastal välja antud võlakirjad aeguvad käesoleva aasta lõpus. Otsus võimaldab praegustel investoritel investeerimist DelfinGroupi võlakirjadesse jätkata.

Lisaks näeb DelfinGroupi muudetud põhikiri ette, et ettevõtte juhatus peab enne uute suuremate finantskohustuste võtmist saama selleks nõukogult heakskiidu. Edaspidi tuleb juhatuse liikmetel kooskõlastada nõukoguga kõik finantskohustused, mis ületavad 100 000 eurot.

DelfinGroup avalikustas sel suvel pikaajalised finantseesmärgid aastaks 2024, millega soovitakse kasvatada laenuportfelli kaks korda enam ehk kuni 70 miljoni euroni. Ettevõtte kasvuprognoos näeb ette, et EBIDTA suureneb 17,6 miljoni euroni ja maksueelne kasum 12,9 miljoni euroni.

DelfinGroup teatas tänavu märtsis, et plaanib käesoleva aasta teises pooles aktsiate esmast avalikku pakkumist Nasdaq Riia börsil. Pakkumine on suunatud Läti, Eesti ja Leedu jaeinvestoritele ning Euroopa Majanduspiirkonna institutsionaalsetele investoritele. IPO nõustajad on LHV pank ja advokaadibüroo Eversheds Sutherland Bitāns.

Hetkel koosneb finantsettevõtte aktsiakapital 40 miljonist aktsiast nimiväärtusega 0,1 eurot.

Mida kujutab endast DelfinGroup?

2009. aastal asutatud DelfinGroup on litsentseeritud finantsteenuste firma, mis opereerib kahte kaubamärki – Banknote ja VIZIA. Grupi põhiteenusteks on kasutatud asjade müük esindustes ja internetis, pandi tagatisel laenud, tarbimislaenud, osta- nüüd-maksa-hiljem laenud (BNPL) ja seenior-laenud, mis on suunatud eakamatele klientidele. Kõiki tooteid ja teenuseid pakutakse nii e-poes kui ka enam kui 90. esinduses üle Läti. DelfinGroup annab kuus välja keskmiselt 35 000 erinevat laenu ja neil on üle 400 000 registreeritud kliendi. Ettevõttes töötab enam kui 250 inimest.