PUUST JA PUNASEKS ⟩ Investorid hullusid LHV aktsia märkimisõiguste peale. Kas nad said aru, mida ostsid?

Võis jääda, mulje, et LHV aktsiat saab odavamalt kui aktsia börsil maksab. Vahest jäi tähelepanuta, et märkimisõiguse hinnale lisaks tuleb tasuda veel 34 eurot. Keegi suutis täna isegi märkimisõigust osta 40 euro eest, mis teeks aktsia soetushinnaks 74 eurot.

LHV Groupi praegustel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kahe nädala jooksul alates aktsiate märkimise algusest.

Kõige olulisem on eesõigustega toimetamisel silmas pidada tõsiasja, et soovi korral uusi aktsiaid märkida tuleb kindlasti esitada ka märkimiskorraldus. Muidu aeguvad õigused väärtusetuna. Kes uusi aktsiaid märkida ei soovi, võib õigused müüa börsil.

Iga praeguse aktsionäri omandis oleva 40 aktsia kohta antakse talle üks märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vaja ühte märkimise eesõigust. Kogus, mille üks aktsionär saab, on proportsionaalne tema osalusega ettevõttes. Kui aktsionäril on praegu näiteks: