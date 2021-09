Swedbank: säästudega klientide hulk on aastaga suurenenud

«Kui tavapäraselt on eestlased silma paistnud üsna kehvade kogujatena, siis viimastel aastatel on hakanud vähenema nende klientide arv, kellel pole üldse sääste. Isegi enne teise samba raha laekumist ehk augusti lõpu seisuga on ainuüksi viimase kolme kuuga vähemalt ühe kuu säästupuhvrit omavate klientide hulk tõusnud ca 17 000 võrra. Muidugi on siin oma panus sellel, et koroonakriisi aegses maailmas on raha kulutamine näiteks reisimisele keerulisem, kuid loodame, et need, kes on puhvri omamisest tulenevat turvatunnet tunda saanud, ei taha sellest enam loobuda,» kirjeldas Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.