Karma.vc müüs portfelliettevõtte SpectX valdkonna liidrile

Karma Ventures'i jaoks on see aasta jooksul juba neljas väljumine Põhja- ja Baltimaade regioonis asuvast tehnoloogiaettevõttest. Uut ülemaailmsete tehnoloogialiidrite esiletõusu ning seeläbi Euroopa positsiooni tugevdamist tehnoloogiaettevõtete maastikul toetavad siinse regiooni tugevad haridussüsteemid, väga soodne investeerimiskliima ja Euroopa kõige intensiivsem idufirmade kasvulava.

«Meil on au olla osa SpectXi eduloost. Valdkonna parim andmeanalüüsi tehnoloogia (parsing and query analytics technology) on suurepärane näide Karma tehnoloogiafookusest. Koostöö SpectX meeskonna ja selle kaasasutaja Renee Trisbergiga on olnud tõeliselt põnev ja vastastikku tasuv,» ütles Karma.vc asutajapartner Margus Uudam.

«Meil on rõõm näha, et tehnoloogiaettevõtted, mille partneriks on Karma olnud, leiavad juhtivatest globaalsetest tehnoloogiaettevõtetest uusi omanikke. Hiljuti omandas Splunk meie portfelliettevõtte Plumbri, SAP AppGyveri ja Corsearch TrademarkNow. On tähelepanuväärne, et Põhjamaade ja Balti regioon panustavad oma idufirmadega maailmatasemel tehnoloogia arengusse ning on muutunud üha atraktiivsemaks tehnoloogia omandamise sihtkohaks,» lisas Uudam.