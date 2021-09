Volvo valmistub lähinädalatel toimuvaks 20 miljardi dollari suuruseks IPO-ks

Kolm allikat ütlesid Reutersile, et Hiina Geely Holding peab pankadega edasijõudnud läbirääkimisi enda alla kuuluva Volvo Cars üksuse noteerimiseks juba lähinädalatel. Volvo turule toomine on eeldatavalt Euroopa üks suurimaid aktsiate esmaseid avalikke pakkumisi ehk IPO-sid sel aastal.

Volvo Cars loodab saavutada Stockholmi börsil noteerimise käigus umbes 20 miljardi dollari suuruse turuväärtuse, ütlesid allikad. 20 miljardi dollari suurune väärtus vastaks Volvo puhul kuue- kuni seitsmekordsele kasumile, mis on mõnede analüütikute arvates kõrge, kuigi see paneks Rootsi autotootja konkurentide Daimleri ja BMWga samale tasemele. Tesla turuväärtus on see-eest rohkem kui 70-kordne.