Bloombergi andmetel tuleb Prantsusmaa täna välja plaaniga, mille järgi saavad vaesemad majapidamised kütte- ja elektriarvete maksmiseks detsembrikuus 100 eurot toetust. Riik plaanib toetusteks jagada ligikaudu 580 miljonit eurot. Toetust saab 1,5 miljonit majapidamist, kes juba praegu saavad aastas 150 eurot, et oma energiakulusid maksta.

Toetusmeetme põhjus seisneb rallivas gaasihinnas – ja talv on ukse ees. Gaasi hind on tänavu börsil kerkinud 111 protsenti. Võrreldes eelmise aasta septembriga on hinnatõus olnud tervelt 169 protsenti.

Ka Hispaania tuleb elanikele appi

Kõrge gaasi hind ei ole ainult Prantsusmaa probleem.

Esmaspäeval tuli Hispaania välja teatega, et kavatseb inimeste kulutusi energiale subsideerida. Ja seda energiakontsernide endi kasumist võetava rahaga. «Me võtame nende energiaettevõtete kasumid, nemad saavad seda endale lubada... ja suuname [raha] tarbijatele,» ütles Hispaania peaminister Pedro Sanchez.

Valitsus teatas, et nii vähendatakse inimeste energiale kuluvaid igakuiseid arveid 22 protsendi võrra, vahendas olukorda Hispaanias The Guardian. Hispaania peamiste energiakontsernide Iberdrola ja Endesa aktsiad on viimaste päevadega kaotanud ligi kümnendiku oma väärtusest.

El Pais tõi välja, et kui aasta tagasi tuli megavatt-tunni elektri eest maksta 46 eurot, siis nüüd on hind kerkinud 154 eurole. Keskmiselt on tarbijate elektriarve paisunud aastaga 35 protsenti.

Hispaania kavatseb meetmed jõusse jätta vähemalt märtsikuuni lootuses, et kütteperioodi lõpuga läheb ka gaasi hind madalamaks. Siiski on riigil veel rahva soojas hoidmiseks lisaraha vaja ning selleks plaanib valitsus müüki panna 900 miljoni euro eest CO2-sertifikaate.

Hispaania tuumajaamad teatasid Guardiani andmetel, et valitsuse meetmed muudaksid tuumajaamad majanduslikult kahjumlikuks ja sunniksid äri täitsa ära lõpetama.

Lõhnab suurema energiakriisi järele

Ka teistes Euroopa riikides kerkib teravalt esile küsimus, mida talve hakul kiirelt kasvavate elektri- ja gaasihindadega teha. Bloombergi andmetel uurib Rumeenia parasjagu Euroopa Komisjonilt, kas ta saab gaasi hinna ajutiselt külmutada.

Itaalia on samuti hinnatõusuga suures hädas. Täna teatas Itaalia energiaminister, et valitsus kavandab esiteks lühiajalisi meetmeid, mis energiaarveid pehmendada aitaks ning teiseks plaanitakse ka energiaarvete suuremat reformi, vahendas Reuters. Energiaminister Roberto Cingolani ütles, et järgmise kvartali jooksul võivad energiaarved kasvada 40 protsenti. Lühiajaliste meetmete jaoks oleks tarvis 3 miljardit eurot.