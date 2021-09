Pangaliidu infokampaania «Ei, aitäh!» raames läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et enim on isiklikult investeerimis- ja pangapettuste kokku puutunud Tallinna ja Kirde-Eesti elanikud. Mõlemas väitis seda 28% vastanutes, mis on 5% protsenti kõrgem Eesti keskmisest (23%). Sarnane trend avaldus ka tuttavate puhul, sest nii Tallinnas 22% kui ka Kirde-Eestis 19% vastanutest väitsid, et kelmidega oli lävinud keegi nende tutvusringkonnast. Üle Eesti väitis sama 13% vastanutest. Kõige vähem on aga kelmidega kokku puutunud Lääne-Eesti elanikud kellest 13% olid isiklikult suhelnud ja 12% kuulnud sarnaste juhtumite kohta oma sõpradelt.