Rahapesu Andmebüroo (RAB) leidis uuringus, et äriühinguteenuse pakkujate - maakeeles firmamüüjate - kasutavate aadressi- ja kontaktisikuteenuse kasutamine on Eestis väga levinud. Nii tõi RAB välja, et 96 firmamüüja juures on registreeritud tervelt 10% Eesti äriühingutest ehk 26 000 juriidilist isikut.

Probleeme on ka firmamüüjate endiga, sest RAB loetles üles, et 195 ettevõtte puhul, kes seda teenust pakuvad, on RABi luba 120-l.

«Eestis oli 2020. aasta lõpu seisuga 311 ettevõtet, millel oli kehtiv äriühinguteenuse pakkuja tegevusluba, nendest ligi 19%-l ei olnud äriregistri andmetel ühtegi praegust või endist seost muude Eesti juriidiliste isikutega. Faktilise teenusepakkumise tunnusteta, kuid tegevusloaga ettevõtted on sageli seotud e-residentidega ning enam kui pooled neist e-residentidest pärinevad kolmandatest riikidest (nt Ukraina, Venemaa, Hiina, Jaapan, Lõuna-Aafrika Vabariik, Malaisia),» viitas RAB.

RAB märkis, et kuigi Eestis pole ühtegi teenusepakkujat süüdi mõistetud, on loo valmimise hetkel mitmed füüsilised isikud kriminaaluurimise all.

Kes on teenuse ostjad

«Need ettevõtted vastavad sageli mitmetele variettevõtete indikaatoritele: nominaalsed juhid, töötajate ja deklareeritud käibe puudumine ning majandusaasta aruannete esitamata jätmine mitmel järjestikkusel aastal,» kirjutas RAB.

Kuigi Eestis keelatud, pakuvad firmamüüjad RABi andmetel ka fiktiivse tegeliku kasusaaja teenust ehk siis tegeliku kasusaaja varjamist.

«Väga levinud on äriühinguteenuse pakkujate osutatav professionaalse ühingujuhi teenus, mis kätkeb endas ohtu, et nominaaldirektoritest ja nominaalsetest osanikest „tankistid“ palgatakse kas tegelike kontrollistruktuuride varjamiseks või kasutatakse nominaaldirektoreid maksejõuetuks muutuvast ettevõttest vabanemiseks,» kritiseeris RAB levinud äripraktikat. Tegelikult on ka see Eestis seadusega keelatud.

Asutatud ettevõtted tahavad kõige enam finantsteenuse pakkuja või virtuaalvääringu pakkuja tegevusluba. Siin on RABi hinnangul üsna suur probleem, sest valmisettevõtete müügi puhul jäetakse RABile eksilik arusaam, et loodud ettevõte hakkab tegevusloa saamisel teenust osutama. «Tegelikkuses aga enamik ettevõtteid loobub tegevusloa saamisel ajutiselt tegevusest kuni ettevõtte müügini. Müügi korral esitatakse RABile tegevusloa muutmise taotlus,» kirjeldas RAB levinud praktikat.

«Mitmed RABi tegevusloaga ettevõtted, mille äriühinguteenuse pakkujad on müünud hoolsusmeetmeid rakendamata, on hiljem erinevate petuskeemide või küberkuritegude tõttu taas RAB-i huviorbiiti tõusnud. Juhul, kui klient, nt virtuaalvääringu teenuse pakkuja,peaks hiljem oleme seotud mõne kuriteoga – selle ise toime panema või kuritegelikke vahendeid vahendama –, võib äriühinguteenuse pakkuja ebapiisav hoolsuskohustuse täitmine või abistamine tegevusloa saamisel ja selle hoidmisel (tegevuskoha,kontaktisiku, juhatuse liikme vmt teenuse pakkumine), omada olulist mõju ka äriühinguteenuse pakkuja kriminaalõigusliku vastutuse vaatest,» teatas RAB.