Rahandusminister tahab peatada krüptolitsentside jagamise

«Valitsuse eesmärk on tagada, et virtuaalvääringute valdkonnas oleksid rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid maksimaalselt maandatud. Saadan kooskõlastamisele seaduseelnõu sektorile seni kehtinud nõuete karmistamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks. Samuti leian, et Rahapesu Andmebürool on mõistlik kaaluda uue regulatsiooni kehtima hakkamiseni uute litsentside väljaandmise ajutist peatamist, et vähendada riskide täiendavat kuhjumist. Eesti ärikeskkond on avatud ausatele ettevõtetele ning meie siht on panna piir igasugusele kahtlase eesmärgiga tegevusele, mis võiks viidata finantskuritegevusele,» lisas minister.