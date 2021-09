Aastaid raha Hiina kuhjanud välisinvestorid võivad Evergrande jamade tõttu raha välja tõmmata

Evergrande probleemid on juba maikuust kuhjunud. Kasinamaks muutunud vahendid on kukutanud 305 miljardi dollari suurusete kohustuste mahuga gigandi aktsia- ja võlakirjahindu ligi 80 protsenti. Tuleval nädalal peaks ettevõte tasuma 80 miljoni dollari suuruses mahus võlakirjaintressi, kirjutab Reuters.

Evergrande on hoiatanud, et kui nad ei suuda raha kaasata, siis riskitakse maksejõuetusega. Ettevõte teatas, et pole selles küsimuses edu saavutanud.