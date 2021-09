Energiakriis süveneb. Tööstustarbijad peaksid valmistuma talvel elektrikatkestuste ohu tõttu tootmise peatamiseks

Keemiatööstusgigant BASF teatas, et kuigi ettevõte toodab ise 80 protsenti vajaminevast elektrist, on rekordeid tegev elektrihind löömas rängalt ettevõtet. Euroopa suurim vasetootja Aurubis teatas, et kõrged energiakulud söövad kasumit ja löövad marginaale aasta lõpuni. Suurbritannia suur väetisetootja pani kaks tehast seisma.

Energia on kallinenud, kuna USA, Euroopa ja Aasia majandused tulevad pandeemia mõjudest välja ning inimesed asuvad kontorites tööle. Euroopa gaasihind on tänavu enam kui kolmekordistunud ja elektri hind kahekordistunud.

«Kui kõigi elektri ja gaasiarved kasvavad, siis jätab see tarbijatele vähem raha muuks otstarbeks kulutamiseks ning lööb ka tööstusettevõtteid,» ütles Accenture tegevdirektor Ogen Kose Bloombergile.

BASFi pressiesindaja Thomas Nonnast kirjutas pressiteates, et elektri hind on kahe kuuga märkimisväärselt tõusnud. Ettevõtte maailma suurim keemiatööstuse tootmisüksus Saksamaal Ludwigshafenis kulutab aastas kuus terawatti elektrit, mille tootmiseks kulub umbes 3,5 miljoni barreli nafta jagu naftat.

«Me tunneme seda energiamahuka ettevõttena,» märkis ta.

Kuigi Aurubis on kasutanud mitmeid hinnariski maandamise strateegiaid, mõjutavad kõrgemad elektrihinnad neid ikkagi.

Norra kemikaalitootja Yara International teatas täna, et nad piiravad 40 protsendi ulatuses väetise tootmist, sest maagaas on kallis. CF Industies Holdings teatas kolmapäeval, et nad peatavad tootmise Billinghamis ja Ince’s, sest energia on kalliks muutunud.

Euroopat ootavad tänavu külmema ilmaga talvel elektrikatkestused, teatas Goldman Sachs. Ta hoiatas, et tööstuslikud energiatarbijad peavad olema valmis energiakasutuse piiramiseks. Euroopal hakkab otsa saama aeg gaasimahutite täitmiseks enne küttehooaja saabumist. Mahutid on praeguse aja kohta tühjemad kui enam kui aastakümne jooksul.