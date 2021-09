Investor Mari: asun märkima

Portfell on mul kenasti langusest välja roninud, kuid uusi tuhandeeuroseid üllatusvõite siin praegu tulemas ei paista. Aga arvestades seda, missuguseid Ameerika mägesid mu Coop Panga aktsia vahepeal tegi ja kui hullud uudised Niot piitsutasid, siis on isegi hästi. Eelmine nädal tuli mul ju vastu võtta üsna korralik miinus.

Vahepeal pole ma suuri investeeringuid teinud, aga kavas on märkida seesamune 1 LHV aktsia – märkimisõigus on mul korralikult kontol olemas ja mis temast raisku lasta?

Ning vaatan põnevusega ka Arco Vara – seal on asi nii, et uued investorid saavad suure eelise. Arco juhid lubavad mulle nimelt seda, et kui ma täiesti verivärkse investorina neid märgin, saan garanteeritul 100 aktsiat kätte. Tavaliselt eelistavad ettevõtted vanu investoreid. Arco Vara aktsiapakkumise muudab põnevaks see, et seal on praegu märkimis- ja turuhinna vahe päris korralik.