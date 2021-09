Rauamaagi hinnad langevad jätkuvalt tabades kaevandusaktsiaid

Hiina on lubanud piirata terasetoodangut eesmärgiga vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid. See on kahjustanud nõudlust terase peamise koostisosa ehk rauamaagi järele, kirjutab finantsajakiri Barron's.

Pekingi kampaania näib toimivat. Toorterase tootmine vähenes augustis kolmandat kuud järjest, selgus kolmapäeval avaldatud andmetest. Andmed on andnud viimastel päevadel uue tõuke rauamaagi langusele ning hetkehinnad, mis juulis olid kuni 220 dollarit tonni kohta, on nüüdseks langenud alla 120 dollari. Maikuus saavutas võrdlushind rekordtaseme 233 dollarit tonni kohta.

Kõik see on viinud kaevandusaktsiad langusesse. Anglo American oli reedel Ühendkuningriigi börsiindeksi FTSE 100 languse eesotsas, langedes üle 8 protsendi, samas kui Anglo-Austraalia kaevandusfirmad BHP ja Rio Tinto langesid 4,8 ja 3,6 protsenti. Terasetootjatest langes näiteks Euroopa hiiglane ArcelorMittal üle 4 protsendi. Brasiilia kaevandusgigant Vale USAs noteeritud aktsia langes 1,7 protsenti.

UBSi analüütikud ennustasid reedel avaldatud märkuses raua hinna languse jätkumist, vähendades oma prognoosi 10 protsendi võrra, eeldades, et 2021. aasta lõpuks langeb hind alla 100 dollari tonni kohta ja 2022. aastal kukub hind keskmiselt 89 dollarile. Samas väitsid nad, et Hiina toodangu kärpimise põhjuseks on riigi nõrk kinnisvaraturg.

Šveitsi panga analüütikud alandasid reedel Anglo Americani aktsia ostusoovitust neutraalselt tasemelt müügisoovitusele. «Alates juuli algusest on aktsia tõusnud 7 protsent, samas kui rauamaagi hind on langenud umbes 45 protsenti ja plaatinagrupi metallide hinnad on langenud umbes 20 protsenti,» ütles UBS. Nad märkisid, et need toorained moodustasid 2021. aasta esimesel poolel 76 protsenti ettevõtte EBITDAst.