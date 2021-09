Läänemaailma aktsiad nägid langust

USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus jõudis lühiajaliselt 1,3855 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 14. juulist, samal ajal kui dollar saavutas kolme nädala kõrgeima taseme tänu oodatust tugevamatele jaemüügiandmetele.

MSCI ülemaailmne aktsiaindeks langes 0,71 protsenti, samal ajal kui üleeuroopaline STOXX 600 indeks sulgus 0,9 protsenti madalamal, mis tähendab kolmandat nädalat kestnud kaotust. Selle kuu jooksul on STOXX indeks langenud umbes 2 protsenti. MSCI Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna aktsiaindeks väljaspool Jaapanit tõusis samas 0,29 protsenti.

Dow Jones Industrial Average langes reedel 166,44 punkti ehk 0,48 protsenti 34 584,88 punktile, S&P 500 kukkus 40,76 punkti ehk 0,91 protsenti 4 432,99 punktile, mis on viimase nelja nädala madalaim punkt ja Nasdaq Composite langes 137,96 punkti ehk 0,91 protsenti 15 043,97 punktile.

«Turule hiilib hirm»

Investorid loodavad, et järgmisel nädalal toimuv Föderaalreservi kohtumine annab rohkem selgust nende varaostude aeglustamise plaani ja intressimäärade võimaliku tõstmise aja kohta.

Suurenesid ka kartused, et võimalik USA ettevõtte tulumaksu tõstmine võib vähendada kasumit, kuna juhtivad demokraadid ja president Joe Biden soovivad tõsta ettevõtete kõrgeimat maksumäära 26,5 protsendini praeguselt 21 protsendilt.

«Tundub, et hirm hiilib turule tagasi ja see võib olla tervislik areng,» ütles Ally Investi investeeringute vanemstrateeg Callie Cox Reutersile. «Me ei oleks üllatunud, kui me näeksime siin tagasitõmbumist.»