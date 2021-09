Venemaa aktsiad õitsevad hoolimata Putini poliitilisest mahasurumisest

Venemaa aktsiaturg on rekordtasemel, rubla on tõusuteel, kohalike võlakirjade omamine välismaalaste poolt on tõusnud viie kuu kõrgeimale tasemele ja krediidiriski näitajad on langenud tagasi pandeemiaeelsele tasemele. Raha voolab turgudele isegi siis, kui paljud opositsiooniliidrid on sunnitud valima vangla ja pagenduse vahel.

Venemaa turud on peaaegu kümme aastat poliitiliste riskide tõttu kannatanud, kuid tänu keskpanga inflatsiooni ohjeldamisele, konservatiivsele eelarvepoliitikale, taastuvatele toorainehindadele ja USA sanktsioonide ohu vähenemisele on Venemaa turgudel praegu taastumisperiood. Kuna on piisavalt palju põhjusi, et olla optimistlik, vaatavad investorid poliitilisest olukorrast kõrvale.

Kreml ei võtnud enne valimisi mingeid riske, et tagada Putini partei "Ühtse Venemaa" vetokindel enamus parlamendis, blokeerides valimistelt isegi nn süsteemse opositsiooni populaarseid poliitikuid. Pinged kasvasid opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi peaaegu surmaga lõppenud mürgitamisega eelmisel aastal ja tema vahistamisega jaanuaris, kui ta pärast välismaal saadud ravi Venemaale tagasi pöördus.

Usaldusväärne keskpankur

Kuid poliitilised arengud pole Venemaa turgudele olulist mõju avaldanud. Arvestades investorite soovi kindluse järele, on Venemaa näidanud end etteaimatava keskkonnana, kus on väike oht, et äkiline režiimimuutus või poliitiline kannapööre toimub, nagu see on sageli tärkava turumajandusega riikide puhul.

Selle maine peamine tegur on keskpanga president Elvira Nabiullina. Ta on viie järjestikuse istungi jooksul tõstnud intressimäärasid, kuigi inflatsioon on püsivalt kõrge.

Kauplejatele on meeldinud tema kinnitus, et on oodata veel rohkem tõstmisi. Rubla on sel aastal kõige tugevam valuuta arenevate turgude riikide seas. Välismaiste võlakirjaomanike osakaal on esimest korda alates aprillist tõusnud üle 20 protsendi. Investorid nõuavad praegu Venemaa dollarivõlakirjade omamise eest vaid 148 baaspunkti rohkem kui USA riigivõlakirjade tootluse eest, mis on madalaim preemia alates 2020. aasta märtsist.

Investorid panustavad ka sellele, et suhete halvenemine USA-ga on peatunud, sest arvatakse, et president Joe Bideni administratsioon ei taha Putiniga silmitsi seista, kuna neil tuleb tegeleda pakilisemate küsimustega Hiinast Afganistanini.

«Ma ei usu, et kellelgi on Venemaa poliitilise olukorra suhtes mingeid illusioone," ütles GAM Investmentsi rahahaldur Paul McNamara Bloombergile. "Aga ebakindlas maailmas juhib Venemaa tugevat fiskaalset süsteemi, mille bilanss on tugev ja mille ekspordihinnad on massiliselt tõusnud.»

Vene aktsiad õitsevad

Aktsiate võrdlusindeks MOEX on sel aastal tõusnud 23 protsenti, kusjuures dollaris vääringustatud RTS-indeks on kerkinud 26 protsenti. Võrreldes arenevate turgude aktsiatega, mis on 2021. aastal vähe muutunud, on see tugev tulemus. Vaatamata tõusule maksavad Venemaa aktsiad hinna ja kasumi suhtarvu põhjal ikka veel poole vähem kui teiste arengumaade analoogsed aktsiad.

Vene kohalikud ettevõtted on liitunud ülemaailmse esmaemissioonibuumiga, mille puhul on selle aasta esimene poolaasta on olnud kõige aktiivsem alates 2013. aastast ja uute emissioonide arv on üha suurenemas. Näiteks viimaste seas on Venemaa tervisetoidu pakkuja VkusVill ja väärtpaberibörs SPB Exchange valmistumas aktsiate esmaemissiooniks USAs

Toorainete suurriigiks olev Venemaa on saanud kasu ka toorainehindade tõusust. Alumiiniumitootja RUSAL, metallurgiaettevõte Magnitogorski Raua- ja Terasetehas ja Gazprom on igaüks neist tõusnud selles kvartalis vähemalt 19 protsendi võrra.