Uraani hind on plahvatanud

Morgan Stanley toorainestrateegid Euroopas ütlesid, et äsja asutatud Sprott Physical Uranium Trusti investeerimisfond on uraani taaselustunud huvi liikumapanev jõud. Kanadas asuv fond on ainus, mis hoiab futuurilepingute asemel füüsilist toorainet, vahendab Business Insider.

Tugevam investeerimisnõudlus uraani järele aitab tõsta spot turgu, mis on juba niigi elav, sest COVID-19 pandeemia tõttu on kaevanduste tarned häiritud. Alles juulis asutatud Sprotti uraanifond on alates augusti keskpaigast ostnud uraani spot turul massiliselt radioaktiivset ainet. Fond on ostnud kokku 12,6 miljonit kilogrammi uraani, sealhulgas osteti neljapäeval 658 tuhat kilogrammi uraani.