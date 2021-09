Tallinna börsi alternatiivturg võib saada uue aktsiaga täiendust

Balti riikidest välja kasvanud ja Ukrainas tarkvara arendava kompanii uuteks turgudeks on Kesk-Euroopa ja Skandinaavia. Praegu on konkreetsemalt fookuses Poola ja Ukraina ning edasi Tšehhi ja Slovakkia.

«Plaanime välja lasta 1-2 miljoni euro väärtuses aktsiaid ja viia ettevõtte Tallinna börsi alternatiivturule,» lausus Toonekurg. «Mulle tundus, et me sobime sinna kasvuettevõttena, kellel on reaalsed kliendid ja käibed. Paljud sõbrad-tuttavad on ka küsinud, et kas saaks investeerida.»