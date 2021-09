Tähelepanu, investorid: need varad on Eestis võimsa maksusoodustusega

Võib üsna kindlalt väita, et mitte kunagi pole eestlastel olnud ligipääs rohkematele finantsinstrumentidele kui praegu. Sulgegu pangad pealegi ligipääsu Ida-Euroopa aktsiatele – tühja sellest, kui nende kõrval pakuvad teenust madalamade tasudega kauplemisplatvormid. Eestlased on viimastel aastatel enda jaoks avastanud nii iduinvesteeringud kui ka krüptoraha. Kui investeering tõuseb, on kerge unustada, et kasumit tuleb jagada maksuametiga ja siis selgub paljude jaoks kibe tõde, et kõik investeeringud pole sugugi võrdsed.