Turgudel paistab peale karmi langust kerge tõus

Eile langesid ka Euroopa ja USA turud, sest investorid kartsid, et Evergrande‘i langus võib kanduda üle teistesse sektoritesse ja ettevõtetesse ning probleemid võivad lisaks Hiina majandusele mõjutada ka teisi maailma ettevõtteid. Küsimus on nüüd selles, kas Hiina riik kavatseb ettvõtte päästa või mitte, avalikult on võimuesindajad mõista andnud, et otseselt ei toimu mingit päästmist.