Mitte ainult börsid: turuvärinad jõudsid krüptorahadeni

Maailma vanim krüptoraha bitcoin, mis septembri alguses ületas 51 000 dollari taseme, on viimastel päevadel ühes laiema krüptoturuga langema asunud. Kui eile ligines langus suuremate krüptorahade puhul kümnele protsendile, siis täna hommikul lisandus bitcoin'ile Coindeski platvormil 1,7 protsenti langust, mis viis krüptomündi hinna pisut allapoole 43 000 dollari taset.

Kui varasematel aastatel on olnud üsna raudkindel trend, et kui bitcoin langeb, langevad ka teised krüptorahad, siis nüüd on olukord pisut muutunud ning mitmed krüptomündid suudavad laiemat joont trotsida.