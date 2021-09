Analüütik: mida Hiina Evergrande'i võlaprobleem USA investoritele tähendab?

«Tegelikult on Evergrande liiga suur, et see võiks hävida. Ma arvan, et Hiina valitsus sekkub jõuliselt, kuid see ei päästa ettevõtte juhtkonda,» ütles Yardeni. «Võlg restruktureeritakse ja see ei tohiks majandusele suuremat häda teha ning siis ei mõjuta see maailmamajandust ega finantsturge, nagu seda tegi Lehman.»