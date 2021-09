Berliini korteritüli jätkub: linn ostis pea 15 000 korterit kokku

Berliini linn ostis suurtelt kinnisvarafirmadelt eelmisel nädalal 2,4 miljardi euro eest 14 750 korterit, vahendab ntv. Lisaks korteritele omandas linn 450 äripinda. Tehing on üks suurimaid Berliini linna ajaloos. Tehing finantseeriti võõrkapitaliga ning ostjateks olid linnale kuuluvad kinnisvarafirmad Howoge, Degewo ja Berlinovo. Müügipoolel olid Vonovia ja Deutsche Wohnen. Siiski ootab linna tõenäoliselt sadadesse miljonitesse ulatuv investeering, sest lehe andmetel on ligikaudu pool neist korteritest remonti vajavad ning osades neist tuleb rinda pista asbestiga.

Linn ostis korterid peale pikki läbirääkimisi, mis omakorda olid tingitud pikaleveninud kinnisvaratülist. Nimelt tõusid Berliinis üürihinnad nii kiiresti, et kohalikud kurtsid, et ei saa endale enam elamist lubada. Erinevalt Eestist on Saksamaal üüripindadel elamine väga populaarne ning rahvas hakkas nurisema. 2018. aasta andmete järgi elas vaid 15% Berliini 3,7 miljonist elanikust endale kuuluvas korteris, teised elasid üüripinnal.