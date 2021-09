Leedu pank sai rahapesutrahvi

Medicinos Bankas vaidles börsiteates vastu, et tegelikult suutsid nad enne keskpanga raporti avaldamist suure osa oma puudustest kõrvaldada.

Medicinos Bankas on Balti börsil esindatud võlakirjadega.

Kevadel teatas pank, et kuigi ettevõtte suuromanik Konstantinas Karosas soovis aktsiad Ühendemiraatide ärimehele Nitin Prabhakar Shelkele müüa, siis ei tulnud tehingust midagi välja ning leping tühistati.

Medicinos Bankas kuulus kuni 2019. aastani läbi Western Petroleum Ltd Saulius Karosasele. Karosas suri 2019. aastal ning tema kohta kirjutasid Balti väljaanded, et tegu on kõige rikkama leedukaga.