Analüütik: läbimõtlemata investeerimist võib võrrelda kasiinoskäiguga

Ta tõi välja, et populaarseks on saanud ka uuemad varaklassid ehk eelkõige krüptovarad, kus volatiilsus ja vara väärtuse kõikumine on väga suur. «On oht, et inimesed sisenevad turule suure hurraa pealt ja hakkavad investeerima väga täpselt läbi mõtlemata, milliste säästude arvelt nad seda teevad ja kas nad suudavad seda endale lubada,» nentis analüütik.