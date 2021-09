Swedbanki Eesti juht Balti aktsiaid ise ostma ei kipu

Võiks öelda, et olles teise pensionisamba investeerimisfondide klient, oledki investor. Teisest sambast lahkudes jäi neid sedasi arvuliselt isegi vähemaks. Seevastu aktiivselt ise investeerivaid inimesi on mõnevõrra juurde tulnud, kuid see pole ainult pensionireformiga seotud.

Viimastel aastatel on investeerimisest väga palju rääkima hakatud. Ka hoiuste laiaulatuslik kasv on sellele kaasa aidanud. See ei tähenda, et keskmiselt kõigil klientidel on arvelduskontodel rohkem raha. Hoiusejääkide kasvu põhjuseks võib olla see, et Covidi ajal polnud inimestel võimalik nii palju näiteks meelelahutusele ja reisimisele kulutada. Samuti on palgakasvu tõttu kontojäägid kasvanud. Loodetavasti tekivad inimestel uued mõtted, mida arvelduskontol oleva rahaga teha.