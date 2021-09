IuteCrediti uued võlakirjad jõuavad Tallinna börsile

IuteCrediti juhi Tarmo Silla sõnul on investoritel aega veel reede pärastlõunani, et võlakirjaemissioonist osa saada. «Viimane võimalus märkida IuteCrediti võlakirju on reedel, 24. septembril kell 15.30. Samal ajal toimub võlakirjade märkimisperiood ka Euroopa Liidu kutselistele investoritele,» lisas Sild.

Börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon teatas, et noteerib võlakirjad eeldusel, et pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud. Pakkumise õnnestumise korral on pakutavad võlakirjad emiteeritud ning kantud investorite väärtpaberikontodele ning emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.