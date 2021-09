Tehingumaht pool miljonit: Uus Maa töötajate kinnisvarafond rihib 20-protsendist aastatootlust

Eduard Sorokin, kes suuresti seda projekti veab, ütles, et vaatamata sellele, et Urmase esimesed eluaastad on möödunud pandeemia tingimustes, on ettevõte juba kasumlik ja portfell kasvab hea tempoga. «Eesmärk on mitte ainult kasvatada aktsionäride vara, vaid ka olla üheks Uus Maa koolitusplatvormiks, kus inimesed saavad läbi praktiliste olukordade ja üheskoos otsitavate lahenduste õppida investeerimist, kaasa arvatud selleks, et paremini nõustada oma kliente,» rääkis Sorokin.