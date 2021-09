Riia börsil katkeb IPO vaikelu. Läti finantsinspektsioon andis DelfinGroupi IPOle rohelise tule

«Meil on väga hea meel, et DelfinGroup on pärast pikka pausi esimene ettevõte, mis Riia börsile tuleb. Praegu on Balti põhinimekirjas kokku 32 ettevõtet, millest vaid kolm on Läti firmad. DelfinGroup on aktsiate noteerimiseks igati valmis ning tänu väga heale IPO prospektile, mis on saanud kõigilt regulaatoritelt heakskiidu, alustame uute aktsiate pakkumist juba 28. septembril. Meie plaan on noteerida oma aktsiad Riia börsi põhinimekirjas kohe pärast märkimisperioodi,» ütles DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.