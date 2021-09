Roheinvesteeringute fond investeeris ELMO Renti

Tehingute tulemusena saab tulevikus börsiettevõtte osanikuks fond, mis toetab kaugjuhitava sõiduki tehnoloogia tootmisfaasi ning välismaale laienemisest.

«Kaugjuhitava auto tehnoloogia on peatselt turuküps, kuid tootmine ja tehnoloogia edasiarendus eeldab samuti arvestavat kapitali. Olen veendunud, et PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi rohefondi toel on uue tehnoloogia käivitamisfaas edukas ning meil on olemas ka lisavõimendus uutele turgudele sisenemiseks,» ütles ELMO Rendi tegevjuht Julia Nekrassova.

«Juba IPO plaanide presenteerimisel ütlesin, et ELMO Rendil on suur potentsiaal tehnoloogia edendamise osas ja on hea meel, et just tulevikku suunatud tootjate otsa tahab vaadata ka loodav rohefond,» lisas ELMO Rendi nõukogu liige Taavi Laur.

«Tootmisega tegelevate rohetehnoloogia ettevõtete kõige riskantsem hetk on just tootmise käivitamine. See on väga ressursimahukas ja alustavale ettevõttele keeruline iseseisvalt täita,» ütles PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo, Jr. «PAKRI 14-aastane kogemus rohetehnoloogia ettevõtete majutamisel on andnud meile väärt kogemuse ja kompetentsi, mis võimaldab meil investeeringu kaasabil veelgi suurendada oma klientide jätkusuutliku kasvu tõenäosust.»

«Eesti vajab rohkem globaalse kasvuambitsiooniga rohetehnoloogiaettevõtteid. Järjest enam ei ole Eesti idu- ja kasvuettevõtete sektor konkurentsivõimeline pelgalt tarkvaratoodetega, vaid arendatakse ka füüsilisi tooteid või integreeritud lahendusi,» ütles Tehnopoli äriarendusüksuse juht Martin Goroško. «Usun, et fondi tegevus sümbioosis PAKRI tootmiseks vajaliku infrastruktuuri ja Tehnopoli äriarendusteenustega on võidukas lahendus Eesti rohetehnoloogia ettevõtetele. Kahtlemata toob see ka suurema lisandväärtuse kui klassikaline kapitaliinvesteering ettevõttesse. Näeme ju tihti, kuidas nutikas raha koos tugiteenustega on see, mis ühe alustava ettevõtte kasvule tüürib.»

«Esimene investeering näitas hästi ettevõtete valmisolekut ja fondi vajalikkust. Tunnen ELMO Renti läbi ja lõhki ning ettevõtte valimine esimeseks rohetehnoloogia investeeringuks oli enesestmõistetav. Loodan, et meie investeerimisfond suudab peatselt meie tänaste ägedate start-up tootmisettevõtete nagu Woola, Bugbox, Rakse jt kõrvale meelitada samaväärseid lennukaid ettevõtteid,» usub Laansoo, Jr.