Enefit Green tuleb börsile

Kärmas lisas, et kolme aasta jooksul on firmal kavas investeerida 600 miljonit eurot. «Kasvu elluviimiseks on vaja ka raha, täiendavat kapitali ja selleks oleme täna siin, et öelda välja see, et noteerida aktsiad Tallinna börsil,» ütles Kärmas.

Pakkumine tehakse Balti investoritele. Pakkumise korraldajad on Citigroup ja Swedbank. Korraldajateks LHV ja Swedbank.

«Täna ei saa me rääkida sellest, mis peaks olema aktsia hind või tehingumaht või millal peaks IPO olema, aga kui te vaatate slaidi, et investeeringute maht on 600 miljonit, siis kaugel see olla ei saa,» ütles Kärmas.

On teada, et IPO käigus müüb Eesti Energia oma aktsiaid, pluss emiteeritakse ka uusi. Valitsus on varem öelnud, et müüki läheb kuni 49% Enefit Greenist.

Enefit Greenil on 22 tuuleparki ja üle poole tuludest tulebki sellest vallast. Eelmisel aastal tuli 85 miljonit eurot.