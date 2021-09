Luminor emiteeris 300 miljoni euro väärtuses võlakirju

Luminori finantsjuhi Palle Nordahli sõnul on tegemist olulise sammuga tulevaste regulatiivsete nõuete täitmiseks, mis ühtlasi tugevdab panga kohustuste struktuuri ja laiendab investorbaasi.

«Investorite märkimisväärne toetus on märk Luminori finantsilisest tugevusest ja Balti riikide majanduse positiivsest väljavaatest. Need tehingud tagavad meile hea positsiooni, et jätkata klientide toetamist ning äri kasvatamist oma koduturgudel Eestis, Lätis ja Leedus,» ütles Nordahl.