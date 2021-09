Meeleavaldajad hõivasid São Paulo börsi, mis on spekulatsiooni ja sotsiaalse ebavõrdsuse suurim sümbol

«Me hõivame São Paulo börsi, spekulatsiooni ja sotsiaalse ebavõrdsuse suurima sümboli,» teatas protesti korraldanud kodutute tööliste liikumine. «Samal ajal kui ettevõtted teenivad kasumit, on inimesed näljas ja töö aina ebakindlam.»

Ühel protestiplakatil oli kirjas: «Kõik on Bolsonaro süü.»

«Mida vasakpoolsed 2020. aastal tegid, et inimesed oma üüriraha ei kaotaks?» küsis ta. «Te tegite täpselt vastupidist, kui te toetasite koduspüsimise reegleid ja nüüd me näeme, mis majandusega juhtub.»

Bolsonaro lisas, et hinnakasv on seotud ülemaailmse toiduhinna inflatsiooniga.

Majanduslik ebavõrdsus on Brasiilias koroonaviiruse pandeemia ajal kasvanud. Aastane inflatsioon on pea 10 protsenti ja üle 14 miljoni brasiillase on töötu.