Merko Ehitus aitab Enefit Greenil Leetu tuulikuparki rajada

Lepingu maksumus on üle 19 miljoni euro, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Värske investeerimisotsus Akmene tuulepargi osas võimaldab Enefit Greenil jätkata oma ambitsioonika kasvuplaani elluviimist ning tuuleelektri toodangu suurendamist. Projekt hõlmab 14 tuuliku püstitamist, nimivõimsusega 5,3 ja 5,5 megavatti (MW). Investeeringu kogumaksumuseks kujuneb ligikaudu 85 miljonit eurot. Tuulepargi aastane prognoositud toodang saab olema ca 258 gigavatt-tundi (GWh) ehk ligi viiendik ettevõtte praegusest aastasest tuuleelektri toodangust. See katab umbes 80 000 kodu aastase elektrivajaduse.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on tal väga hea meel jõuda Akmene tuulepargi investeerimisotsuse näol järjekordse suure sammuni rohelise elektri tootmises.

«Taastuvelekter on kiireim viis süsinikuneutraalsuse saavutamiseks ning Baltimaade piirkonnas on tuul ja päike kõige suurema potentsiaaliga taastuvenergia-allikad. Tänu uutele ehitatavatele tuuleparkidele annab Enefit Green oma panuse riiklike kliimaeesmärkide täitmisse ning tuuleenergia toodangu osakaalu märkimisväärsesse suurenemisse siinses regioonis. Lisaks võimaldab see meil pakkuda Eesti Energia klientidele veelgi rohkem rohelist elektrit,» kommenteeris Kärmas.