Pandimaja tahab minu rahaga vanad võlad ära maksta

Lätis on üle mitme aasta börsile tulemas uus ettevõte: pandimajafirma Delfingroup. Ettevõtte suuromanike ringi kuulub ka ühisrahastusettevõtte Mintose omanik ja Läti üheks rikkaimaks meheks peetav Aigars Kesenfelds. Pakkumisega plaanitakse investoritelt koguda ligi 13 miljonit eurot.

Kui prospekti vaadata, on tegu suure kasvuambitsiooniga firmaga, paari aastaga plaanitakse jõuda 70-miljonilise laenumahuni. Strateegia näeb aga ette selline, et kõigepealt tuleb neil endil vanadest võlgadest vabaneda, sest nad on varasemalt kõrgema protsendiga turult raha kokku laenanud, näiteks 14-protsendiste võlakirjadega. Siis saavad nad veel odavamalt raha laenata ja sellega saab siis laienema hakata.

Aktsia märkimishind on 1,52 eurot, mis – eeldusel, et kõik aktsiad märgitakse täitsa täis ja võttes aluseks eelmise aasta majandustulemused – tähendab, et firma P/E ehk hinna-kasumi suhe on 18,8. See on vaat et samas suurusjärgus LHV pangaga. Ettevõte teenis möödunud aastal 23,66 miljoni eurose müügitulu juures 3,9 miljonit eurot kasumit. Firma on teatanud, et plaanib maksta kvartaalset dividendi ja kui siis aasta hästi läheb, siis tuleb ka üks lisadividend. Väljamakseid tehakse kuni 50% aastakasumist.

Kuigi Delfingroupi leivanumbriks on pandimajad – kasutatud toodete müük on seal samuti tõusuteel, on firma eesmärk jõulisemalt suunduda tarbijalaenude suunas ning oma äri rohkem internetti kolida. Tarbimislaenude puhul on aastane intressimäär kuni 40%, pandimajade puhul on ühe kuu intressimäär kuni 28%. Siit saab ainult järeldada üht: vaene olla on paganama kallis. Ei kujuta ette, et keegi Rain Lõhmusele sellise protsendiga raha julgeks üldse pakkuma minna.

See tähedab, et investori jaoks võib tehing tähendada pikemas perspektiivis suuremat dividendi.

Mul on aga siin märkimisega see häda, et algusaegadel sai endale lubatud, et ma ei hakka raha teenima nende asjade pealt, mis teenivad suures hädas inimeste arvelt. Sellepärast jäi mul aastaid tagasi investeerimisega alustades ka Olympic ostmata. Põhimõttele kindlaks jäädes ei tohi ma ka kõige vaesemate ja hädisemate lätlaste pealt nüüd teenima hakata.