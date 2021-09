Karm hoop krüptoturule: Hiina keskpank kuulutas kõik virtuaalväärginguga seotud tehingud ebaseaduslikuks

Hiina, mis töötab välja omaenda krüptoraha, on teised krüptorahad juba pikemat aega sihikule võtnud. Hiina keskpanga karm väljaütlemine on aga seni tõsiseim signaal, et krüptokauplejate jaoks läheb elu suurriigis kibedaks.

Hiina keskpank kirjutas oma veebilehel, et kõik krüptorahad, sealhulgas ethereum ja bitcoin, pole fiat-vääringud ja seetõttu ei saa neid ringluses hoida. Keskpank lisas, et kõik virtuaalvääringutega tehtavad tehingud on ebaseaduslikud. Seda ka juhul, kui tehingu läbiviija on väljaspool Hiinat paiknev asutus, aga tehingupooleks on Hiina residendid, vahendab Bloomberg.