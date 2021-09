Nike'i aktsia kukkus seoses tarneahela probleemidega

Rõivagigant alandas oma 2022. aasta eelarve väljavaateid, et võtta arvesse pikemaid transiidiaegu, tööjõupuudust ja pikemaid tootmisseisakuid Vietnamis, vahendab Reuters.

Nike ennustab nüüd, et kogu aasta müük kasvab kordases madalama tempoga võrreldes varasemalt prognoosituga. Majandusaasta teises kvartalis näeb firma oma müüki kas muutumatuna või alla 10 protsendilist tõusu. Analüütikud ootasid Refinitivi andmetel 12-protsendilist müügitulu kasvu aasta kohta ning samuti 12-protsendilist kasvu teises kvartalis.

Nike'i korrigeeritud prognoos tuleb pärast natukene pettumust valmistavat esimese kvartali tulude aruannet. Nende müügitulu jäi alla ootuste, kuna nõudlus Põhja-Ameerikas nõrgenes. Kuid ettevõte müüs ostjatele rohkem kaupu täishinnaga, mis suurendas kasumit, sõnas Nike'i finantsjuht Matt Friend.

Firmat räsivad tootmis- ja tarneprobleemid

Nike'i esimese kvartali käive tõusis 12,25 miljardi dollarini võrreldes 10,59 miljardi dollariga aasta varem, kuid jäi analüütikute 12,46 miljardi dollari suurusest ootusest maha. Puhaskasum kasvas 1,87 miljardi dollarini ehk 1,16 dollarini aktsia kohta, võrreldes 1,52 miljardi dollariga ehk 95 sendiga aktsia kohta aasta varem. See ületas isegi analüütikute ootusi, mis olid 1,11 dollarit aktsia kohta.

Friendi sõnul on alates juuli keskpaigast pidanud ettevõte sulgema oma tehaseid Vietnamis, kus ta toodab umbes 50 protsenti oma jalatsitest ja 30 protsenti oma rõivaste toodangust. Tehased on suletud, kuna valitsus püüab ohjeldada Covid-19 viiruse levikut. Umbes 80 protsenti Nike'i jalatsitehastest Lõuna-Vietnamis ja umbes pooled selle piirkonna rõivatehastest on endiselt suletud.

Isegi kui tooted on toodetud, on Nike'il ka viivitusi tarnimisel. Friendi sõnul on Põhja-Ameerikas transiidiajad kahekordsed, kuna kaupade transportimine Aasiast Nike'i kodumaale võtab keskmiselt 80 päeva.