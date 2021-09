Nafta ja naftaaktsiad on taas pulliturul

Rahvusvahelised naftahinnad saavutasid neljapäeval uued kolme aasta kõrgeimad tasemed ja jätkasid reedel tõusu, kuna nõudlus on paranenud ja mõnes piirkonnas püsib tarnepuudus. Orkaanist Ida põhjustatud tootmiskatkestused on jätkunud ka kuu aega pärast orkaani maabumist, kuna ligi 300 000 barrelit naftat jääb päevas endiselt puurimata.

Ja ka nõudlus on tõusuteel, sest rahvusvahelisi reisipiiranguid on hakatud leevendama. Rahvusvahelise Energiaagentuuri viimases ajakohastatud naftaprognoosis ennustatakse, et «tugev mahajäänud nõudlus ja jätkuvad edusammud vaktsineerimisprogrammides peaksid toetama jõulist tõusu alates 2021. aasta neljandast kvartalist». Ning samuti OPEC tõstis hiljuti oma nõudlusprognoosi 2022. aastaks.

Ka naftaaktsiad olid tõusuteel ja neil on olnud edukas nädal. Osa sellest võib olla seotud ConocoPhillips'i otsusega osta Royal Dutch Shelli varad Permiani kildanaftamaardlas 9,5 miljardi dollari eest, mis on usaldusavaldus Põhja-Ameerika ühe suurima tootja poolt kildanafta puurimisele. Teised kildanafta puurijad on sellest ajast alates hüppeliselt kasvanud. Diamondback Energy aktsia on sel nädalal tõusnud 14 protsenti, olles olnud juuli algusest saadik languses. Pioneer Natural Resources on nädala jooksul tõusnud 6,1 protsenti.