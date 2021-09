Saunum: oodatust kiirem laienemine tõi suurema kahjumi

Saunum teatas, et tänavu esimese poolaastaga suudeti tõsta tootmismahtu 50 ühikult kuus 200 ühikuni kuus.

Kahjum ulatus 177 000 euroni, mida on mullusest pea kaks ja pool korda enam. «2021. aasta esimese poolaasta kahjum on esialgu planeeritust ca 40 000 eurot suurem, mille põhjus on peamiselt märkimisväärselt agressiivsem sisenemine mitmetele eksporditurgudele. Põhiliselt Soome turule sisenemisega seonduvad turunduskulud ning suurenenud kulud uue lao- ja büroohoone sisseseadele,» selgitas Saunumi juht Henri Lindal börsiteates.