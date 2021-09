Enefit Green võttis 130 miljonit eurot laenu

Eelmisel nädalal teatas Enefit Green, et nüüd on plaan küps ja minnakse börsile. Praegu tegeletakse prospekti koostamise ja selle finantsinspektsioonile esitamisega. Kuidas pakkumine täpselt välja näeb, pole teada, aga Enefit Green teatas, et plaanib lähima kahe aasta jooksul investeerida suurusjärgus 600 miljonit eurot, nii et sellele suur osa IPO-l saadavast rahast ka tõenäoliselt kuluks.